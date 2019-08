Motorista é baleado durante tentativa de assalto em Arcoverde

Um motorista foi baleado durante uma tentativa de assalto em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, nessa segunda-feira (19).

Segundo o Hospital Regional Ruy de Barros Correia, o homem mora em Belo Jardim, no Agreste, e estava levando uma carga de baterias para o estado do Ceará, quando os bandidos anunciaram o assalto. A vítima não parou o veículo e foi atingida por um tiro na região do peito. Ele foi socorrido para a unidade de saúde, onde passou por atendimento e está estável.

A Polícia Civil irá investigar o caso. Os bandidos fugiram e até o momento desta publicação, não foram localizados.

Do G1