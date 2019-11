Motorista é detido com 120 kg de maconha dentro de carro em Serra Talhada

Um homem de 27 anos foi detido na terça-feira (5) com 120 kg de maconha dentro de um carro na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia sido locado para realizar o transporte do entorpecente.

Os policiais deram ordem de parada a um carro e durante a abordagem perceberam um forte odor de substância análoga à maconha. Durante a revista, a PRF encontrou seis sacos grandes da droga e uma porção de cocaína.

O condutor saiu de Recife na terça com destino ao município de Ouricuri. O suspeito estava retornando para a capital pernambucana quando foi detido pela fiscalização da PRF. O motorista não quis informar o nome da pessoa que entregou a droga para ele.

O homem foi encaminhado junto com o entorpecente à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, que irá investigar o caso. (G1)