Motorista é detido com 13 Kg de maconha na BR-232

Um homem de 29 anos foi detido por tráfico de drogas, na tarde da terça-feira (22), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O nervosismo do motorista chamou a atenção dos policias.

Segundo a PRF, o flagrante ocorreu no Km 147 da rodovia durante uma fiscalização. Em vistoria, dentro do porta-malas, foram encontrados dois sacos contendo 13 quilos de maconha. Ele informou aos policiais rodoviários federais que havia pego o veículo com a droga na cidade de Custódia, no Sertão, e que estava apenas realizando o transporte até Recife. Pelo transporte do ilícito receberia a quantia de dois mil reais.

O motorista foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de São Caetano e o veículo foi recolhido ao pátio da PRF. Ele responderá por crime de tráfico de drogas. (G1)