Motorista é detido com 42 Kg de maconha em posto de combustível na BR-232

Uma carga de 42,5 Kg de maconha foi apreendida na madrugada dessa quinta-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. O motorista de 24 anos foi detido após parar o carro para trocar um pneu furado.

Segundo a PRF, os policiais estavam estacionados em um posto de combustível, no quilômetro 155 da rodovia, quando avistaram um carro chegar com o pneu dianteiro furado e estacionar entre dois caminhões. A equipe desconfiou da atitude do motorista e foi até ele.

Foram encontrados dois fardos com droga no interior do veículo e um no porta-malas. No porta-luvas foram encontrados R$655 e 50 g de maconha, além de R$1.250 com o motorista. O homem informou que foi contratado para transportar a droga até o Recife. Ele foi levado à Delegacia de Polícia de Belo Jardim. (G1)