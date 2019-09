Motorista é detido com carro roubado após capotar em PE

Um homem de 31 anos que conduzia um carro com registro de roubo foi detido, na última segunda-feira (9), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O motorista empreendeu fuga e após ter um pneu alvejado, capotou com o veículo.

Uma equipe da PRF estava realizando uma ronda no quilômetro 69 e após realizar consultas nos sistemas verificou que um carro que estava trafegando na rodovia possuía registro de roubo/furto. A PRF deu ordem de parada ao veículo, que não obedeceu e empreendeu fuga.

De acordo com a PRF, durante a fuga, o motorista colidiu em um caminhão e continuou realizando diversas manobras perigosas ao volante, ocasião em que os policiais, para salvaguardar a vida dos usuários que trafegavam na rodovia, atiraram nos pneus, vindo o veículo a capotar.

Foi realizada a prisão do condutor que informou aos policias que havia adquirido o veículo às 18hs na favela Roda de Fogo pelo valor de R$ 3 mil e que revenderia por R$ 4 mil. O veículo havia sido roubado no dia 7 de setembro na BR-101, na cidade de Jaboatão dos Guararapes.

Posteriormente, foi feito contato com a proprietária do veículo, que confirmou que seu marido havia sido assaltado com o veículo. Foi enviado uma foto do motorista, que prontamente foi reconhecido pela vítima, como o homem que praticou o roubo do carro.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Vitória de Santo Antão, que irá investigar o caso. Ele deverá responder por receptação de veículo roubado, resistência, desobediência e dano qualificado. (G1)