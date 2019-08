Motorista é detido por suspeita de receptação na BR-423

Um homem de 30 anos que estava tendo o carro rebocado foi detido por suspeita de receptação na última segunda-feira (5), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR- 423, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. Partes do veículo possuíam registro de roubo em janeiro de 2018, na cidade de Cachoeirinha, também no Agreste.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu durante uma blitz no quilômetro 62 da rodovia, quando os policiais avistaram um carro rebocando outro de forma irregular. Os motoristas tentaram se evadir da fiscalização, mas foram alcançados. Ao realizar uma verificação nos automóveis, foram constatadas irregularidades no segundo veículo.

O motorista do carro rebocado informou aos policias que havia trocado um veículo pelos dois automóveis em Lajedo. O outro veículo apresentava irregularidades administrativas.

O homem e o carro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da região, que dará continuidade aos procedimentos legais. (G1)