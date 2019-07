Motorista é flagrado transportando uma cama e oito cadeiras no teto do carro na BR-232

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou nessa quinta-feira (11) um motorista transportando uma cama box e oito cadeiras de maneira irregular, no teto do carro. O veículo foi parado na BR-232, em Parnamirim, no Sertão de Pernambuco.

O flagrante foi feito durante uma ação da PRF, no quilômetro 550 da rodovia. De acordo com a PRF, a abordagem foi realizada após a verificação de que a carga ultrapassava as dimensões do carro e colocava em risco a segurança do trânsito.

Segundo a PRF, o motorista informou que trabalha com revenda de móveis e já havia realizado este tipo de transporte antes. Ele foi autuado com uma multa grave no valor de R$195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo foi recolhido por estar com o licenciamento atrasado e foi emitida outra multa, no valor de R$293,47 e sete pontos na CNH. (G1)