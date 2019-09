Motorista é morto a tiros na zona rural de Custódia

Um motorista identificado como Juliano Abel da Silva, de 29 anos, foi morto a tiros no sábado (14) na zona rural de Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída com uma motocicleta ao lado do corpo no sítio Serra da Torre.

Ainda segundo informações da PM, além de marcas de tiro, o corpo também apresentava perfurações de faca. A autoria e a motivação do crime ainda não foram identificadas. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)