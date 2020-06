Motorista é preso com 39 kg de maconha na BR-232

Um homem foi preso na noite dessa quarta-feira (17) durante fiscalização no quilômetro 145 da BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi dada ordem de parada ao motorista do carro, ele desobedeceu e tentou fugir.

As equipes realizaram o acompanhamento e o condutor parou no acostamento. Durante a abordagem foram encontrados, na mala do carro, quatro sacos com 39 kg de maconha e a quantia de R$ 800.

Segundo a PRF, o motorista disse que foi contratado para realizar o transporte da droga de Serra Talhada ao Recife. A droga, o carro e o condutor do veículo foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)