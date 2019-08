Motorista é preso com comprimidos de ecstasy na BR-232 em Serra Talhada

Um motorista de 39 anos foi detido pela polícia na madrugada dessa terça-feira (13), no distrito de Varzinha, zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, durante rondas e abordagens policiais militares visualizaram o motorista conversando com dois indivíduos, próximo a uma carreta. Ao realizar a abordagem foi encontrado com o imputado, dentro da sua roupa íntima, 15 comprimidos de ecstasy.

Em depoimento a PM, o homem informou que comprou a droga sintética em um posto de combustível no Maranhão para consumo próprio.

O imputado juntamente com o material apreendido, foi conduzido para a delegacia local, onde foi submetido a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).