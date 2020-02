Motorista é preso dirigindo sob efeito de rebite na BR-423

Um motorista foi detido por tráfico de drogas e sonegação fiscal, nessa segunda-feira (17), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR- 423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Foram encontrados 465 comprimidos de rebite, que serve para inibir o cansaço durante as viagens.

Segundo a PRF, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização noturna no quilômetro 96, quando os policiais rodoviários federais avistaram um rodotrem trafegando fora do horário permitido. Por suas dimensões, ele não poderia está transitando no período noturno. Ao fiscalizaram o tacógrafo do veículo, foi constatado que o motorista somava mais de 25 horas sem interrupção na direção. O rodotrem ainda estava trafegando com excesso de peso e foi multado no valor R$ 7.939,49.

O rodotrem foi retido para regularização fiscal e transbordo da carga de feijão, já o motorista foi levado para a Polícia Civil de Garanhuns e deverá responder por dirigir sob efeito de substância psicoativa, sonegação fiscal e tráfico ilícito de entorpecentes. (G1)