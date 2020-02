Motorista é preso transportando meia tonelada de cocaína dentro de carreta em Serra Talhada

Um motorista de 53 anos foi preso em flagrante na madrugada dessa sexta-feira (7) transportando 502 kg de cocaína em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A prisão foi realizada pela Polícia Federal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. A PF informou que esta foi uma das maiores apreensões de cocaína do estado.

Segundo com a polícia, a droga foi encontrada no fundo falso da carreta, que estava carregada de milho. O motorista é natural de Campo Erê, em Santa Catarina, onde também mora, e não tem antecedentes criminais.

Os policiais questionaram o motorista sobre o motivo dele transitar na região, qual o local de destino da carga e onde seria entregue. Como ele não soube responder, foi realizada uma busca no veículo. Além da droga e da carreta, PF e PRF também apreenderam três celulares. No vídeo abaixo é possível ver o momento no qual os policiais encontram o fundo falso da carreta.

O suspeito foi preso em flagrante e levado em seguida para a Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro, também no Sertão. O motorista pode ser indiciado por tráfico interestadual de entorpecentes e, caso seja condenado, poderá cumprir pena que varia de cinco a 15 anos de prisão.

No interrogatório, o motorista disse que a carreta é dele e que foi contratado por uma pessoa de Sinop, no Mato Grosso, mas não soube passar detalhes desta pessoa. “Por fim disse que a droga seria entregue em Recife e que tinha conhecimento que estava transportando material ilícito”, completou a PF. (G1)