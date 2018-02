Motorista é socorrido com queimaduras após perder o controle e bater em poste na BR-101 em Pernambuco

Um motorista de um caminhão ficou ferido e teve queimaduras após perder o controle do veículo, cair em uma ribanceira e bater em um poste pegando fogo, segundo o Corpo de Bombeiros. O fogo se espalhou pelo caminhão e vegetação. O acidente aconteceu neste sábado (17), na BR-101, na altura da entrada do bairro de Jardim Paulista, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Os bombeiros foram acionados por volta das 4h20 para apagar as chamas do caminhão. Cinco veículos da corporação estiveram no local e apagaram as chamas tanto do caminhão, quanto da vegetação do enotorno.

O motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, teve queimaduras nas mãos e no adômen, além de ferimento na face. Os bombeiros o encaminharam consciente, mas desorientado, para o Hospital Miguel Arraes, também em Paulista. Segundo os socorristas, ele não corria risco de morrer.

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) foi acionada para restabelecer a energia no local. (G1)