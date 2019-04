Motorista embriagado colide em carro estacionado em posto de combustíveis em Salgueiro

Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia Militar por volta das 14h30 dessa segunda-feira, 15, depois de colidir em um veículo Toyota/Corolla que estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis situado no bairro Imperador, em Salgueiro. Segundo a polícia, ele estava dirigindo com sintomas de embriaguez um Corsa Sedan Classic.

O proprietário do Toyota, um homem de 60 anos natural de Bonito-PE, chamou a PM e denunciou o fato. Os policiais levaram o acusado para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde um teste do bafômetro confirmou teor alcoólico elevado. Em seguida, o incriminado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil local e autuado em flagrante por embriaguez ao volante.

Via Blog Alvinho Patriota