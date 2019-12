Motorista entra na contramão da BR-232 e caminhonete colide em dois carros

Um acidente envolvendo três carros foi registrado por volta das 6h40 dessa terça-feira (17) no km 173,7 da BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma caminhonete entrou na contramão da rodovia e colidiu em outros dois carros. O condutor da caminhonete ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

O passageiro de um dos veículos teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido. Os motoristas dos dois carros realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Não foi possível realizar o teste do bafômetro com o motorista da caminhonete devido aos ferimentos. (G1)