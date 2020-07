Motorista fica ferido após caminhão com carga de alpiste capotar na BR-424, em PE

Um caminhão com carga de alpiste capotou na manhã dessa terça-feira (7) na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo em uma curva, no km 86, em uma alça de acesso à rodovia.

O motorista ficou ferido, mas sem gravidade. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A carga de alpiste foi transferida para outro caminhão. A rodovia ficou interditada por cerca de 30 minutos para que o veículo fosse destombado. (G1)