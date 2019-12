Motorista fica ferido após colidir carro em traseira de caminhão na BR-104

Um homem ficou ferido neste sábado (14) após o carro de passeio que ele conduzia colidir na traseira de um caminhão na BR-104 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista logo depois do acidente.

Ainda segundo informações da PRF, o motorista do carro de passeio ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Santa Efigênia. O estado de saúde não foi divulgado.

O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro e liberado. (G1)