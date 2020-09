Motorista inabilitado oferece dinheiro para não ser multado em fiscalização em Serra Talhada

Um motorista inabilitado foi detido por corrupção ativa, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde da terça-feira (22), na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Ele ofereceu dinheiro para não ser multado.

Segundo a PRF, policiais do Grupo de Patrulhamento tático estavam realizando uma fiscalização de combate à criminalidade no km 405, quando abordaram um caminhão. Foi solicitado que o motorista apresentasse a documentação pessoal. Como ele era inabilitado, começou a insinuar colocando a mão no bolso e mostrando notas de dinheiro.

Posteriormente, chamou o policial rodoviário federal para um canto mais reservado, colocou as mãos no bolso e falou: “Me ajude que eu ajudo”, ocasião em que o policial deu voz de prisão ao motorista. Dentro do bolso havia a quantia de R$ 1.050 mil.

O homem foi detido e levado para a Polícia Federal da região, ele responderá pelo crime de corrupção ativa, com pena prevista de reclusão de dois a 12 anos e multa. (G1)