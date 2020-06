Motorista morre após acidente na BR-423, no Agreste de PE

Uma mulher de 29 anos morreu após um acidente na manhã deste sábado (13), por volta das 6h50, no quilômetro 57 da BR-423, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. O carro que ela dirigia bateu em um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelos vestígios do local do acidente, o veículo utilitário conduzido pela mulher teria entrado na contramão da rodovia e colidido na lateral do caminhão. A motorista morreu no local.

O condutor do caminhão foi levado para uma unidade de saúde da região. Segundo a PRF, ele teve ferimentos leves. O passageiro do caminhão não ficou ferido.

Além da PRF, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estiveram na estrada onde o acidente aconteceu. A delegacia da área investigará o caso.