Motorista morre após bater de frente com caminhão na BR-424

Um homem de idade não divulgada morreu em um acidente no início da tarde desta quinta-feira (5) na BR-424 em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um carro de passeio invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão.

Ainda segundo informações da PRF, o motorista do carro de passeio morreu no local. O condutor do caminhão ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para um hospital local. A causa do acidente ainda não foi identificada. (G1)