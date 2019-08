Motorista morre após caminhão carregado de produtos de limpeza tombar na BR-104; carga foi levada

Um motorista morreu na manhã dessa quinta-feira (8) após um caminhão carregado de produtos de limpeza tombar na BR-104 em Panelas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga foi levada. A vítima foi identificada como José Antônio Galdino, de 31 anos.

Ainda segundo a PRF, o acidente ocorreu por volta das 5h30. O caminhão havia saído de Maceió, em Alagoas, com destino a Campina Grande, na Paraíba. O corpo do motorista ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima do local. O homem perdeu o controle do veículo, conforme informou a polícia.

O corpo do motorista deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deverá ser acompanhado pela Delegacia de Polícia Civil do município.