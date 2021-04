Motorista morre após perder controle de caminhão e tombar na BR-110, em Sertânia

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na madrugada da quinta-feira (22) no km 108 da BR-110, em Sertânia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo em uma curva, tombou e saiu da pista.

Ele morreu no local. No veículo também estava um passageiro, que não teve ferimentos graves e não precisou ser socorrido, disse a PRF.

O corpo foi encaminhado para o Instituto M édico Legal (IML). O caso foi repassado para a Polícia Civil, que irá continuar com as investigações do caso.

Do Nill Júnior