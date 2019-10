Motorista morre e 13 pessoas ficam feridas após van colidir em caminhonete na BR-232

Um homem morreu e outras 13 pessoas ficaram feridas após uma van colidir com uma caminhonete nesse domingo (27) na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a van estava saindo de Pesqueira com destino a Caruaru quando a caminhonete invadiu a contramão e houve a colisão.

Ainda de acordo com a PM, a van estava transportando 11 pessoas que ficaram feridas e foram levadas para o hospital. O motorista foi socorrido, mas não resistiu aos ferimento e morreu no hospital. Já o condutor e a passageira da caminhonete também ficaram feridos e foram socorridos.

Não foi possível realizar o teste do bafômetro com os motoristas devido à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)