Motorista morre em acidente de trânsito na BR-424, no Agreste de PE

Um motorista de 36 anos morreu em acidente de trânsito nessa sexta-feira (10) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem perdeu o controle do caminhão que dirigia e o veículo capotou em no km 111,9 da BR-424.

Ainda segundo informações da PRF, a vítima morreu no local. O corpo de Bombeiros também esteve presente na ocorrência. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)