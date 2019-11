Motorista perde controle de caminhão-pipa e veículo tomba na BR-104, no Agreste de PE

Um caminhão-pipa tombou na tarde do último sábado (23) no km 64 da BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo e tombou no canteiro central da rodovia.

Ainda segundo a PRF, o condutor teve ferimentos leves e foi atendido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem realizou o teste do bafômetro e o resultado foi superior à quantidade permitida.

O motorista foi autuado e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Caruaru. (G1)