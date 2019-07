Motorista perde controle de van e passageiro morre ao ser arremessado para fora do veículo em PE

Um homem de 38 anos morreu ao ser arremessado para fora de uma van na segunda-feira (8) na BR-101, em Palmares, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da rodovia e colidiu na vala do canteiro central.

Ainda segundo a PRF, outro passageiro também foi arremessado para fora do veículo. Ele ficou ferido e o estado de saúde dele não foi informado.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)