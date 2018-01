Motorista perde o controle e capota veículo em Floresta

Um carro capotou após o motorista perder o controle da direção na rodovia estadual PE-425, em Floresta, no Sertão de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (17). De acordo com informações apuradas pelo Blog do Elvis, o acidente aconteceu por volta das 11h.

A vítima do acidente se chama Tiago Pereira e teve apenas escoriações leves. O jovem foi socorrido para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz em Floresta e liberado logo em seguida.

Tiago seguia viagem sozinho sentido Carnaubeira da Penha quando a fato aconteceu. A estrada em que ele viajava está com pavimentação em andamento, mas a sinalização é ausente em alguns pontos.

O motorista alerta que mais acidentes podem acontecer, caso providências não sejam tomadas.

Via Blog do Elvis