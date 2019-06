Motorista serra-talhadense morre após colisão frontal entre dois carros na BR-232

Um motorista identificado como Sandro Silva, mais conhecido por “Sandrão”, morreu após uma colisão frontal entre dois carros na BR-232, na noite dessa quarta-feira (12).

Segundo informações, o acidente aconteceu próximo da cidade de Custódia, no Sertão de Pernambuco. Ainda de acordo com informações, a colisão aconteceu por conta que um veículo, Hilux, invadiu a contramão vindo a colidir frontalmente com o o carro do serra-talhadense, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na hora.

Sandro era motorista da Prefeitura de Serra Talhada, lotado na Secretária de Educação.

Até o fechamento desta matéria, não foi informado a situação das pessoas do outro veículo.

Com informações de Nayn Neto