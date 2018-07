Motorista sob efeito de álcool provoca acidente, deixa três pessoas feridas e uma morta em Serra Talhada

Uma colisão frontal entre um Fiat Uno e um Chevette deixou duas pessoas feridas e uma pessoa morta na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, na tarde do domingo (22). Todas as vítimas eram ocupantes do Chevette e foram socorridas para o Hospital Regional Agamenon Magalhães, na mesma cidade. Um idoso de 64 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na noite desse domingo. Mais duas vítimas encontram-se em estado grave e foram removidas para o Hospital do Agreste, em Caruaru.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Uno – que não ficou ferido – realizou o teste do bafômetro que indicou um índice de 0,42 mg/L de álcool no sangue. Este valor configura crime de trânsito, uma vez que este é considerado a partir da ingestão de 0,04 mg/L.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do Uno teria entrado na contramão da rodovia, o que acabou provocando o acidente. Após o teste de bafômetro comprovar a ingestão de bebida alcoólica, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

Com informações da Folha de Pernambuco