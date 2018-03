Motoristas de caminhão são flagrados com “arrebites” na BR 316, no Sertão de Pernambuco

Dois motoristas de caminhão, de 33 e 37 anos, que transportavam 28 comprimidos de “arrebite”, foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde dessa sexta-feira (02). Os veículos estavam carregados com gesso e foram abordados na BR 316, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.

Durante uma fiscalização a veículos de carga no quilômetro 83 da rodovia, os policiais realizaram uma vistoria na cabine dos caminhões e encontraram 14 comprimidos com cada motorista. O “arrebite” é utilizado para diminuir o sono e dirigir por longas distâncias, mas prejudica o reflexo dos condutores e aumenta as chances de acidentes. A substância é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e representa um sério risco para a vida de quem a utiliza.

Um dos veículos havia saído de Ipubi, no Sertão de Pernambuco, com destino a Carmo do Parnaíba, em Minas Gerais. O outro tinha como origem o município de Trindade, também no Sertão pernambucano, e iria para João Pessoa, na Paraíba.

Além de transitar com excesso de peso, os motoristas foram autuados por irregularidades na amarração da carga, alteração do sistema de iluminação, falta de equipamentos obrigatórios e disco de tacógrafo vencido.

Os policiais lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para cada motorista, que devem responder pelo crime de porte de droga, no Juizado Especial Criminal de Ouricuri.