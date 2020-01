Motoristas morrem após carreta passar por cima de carro na BR-316, em Floresta

Dois homens morreram na quarta-feira (29) em um acidente na BR-316, em Floresta, na região do São Francisco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma carreta que transportava portas e cadeiras entrou na contramão da rodovia e passou por cima de um carro.

Na sequência, a carreta caiu de uma ponte. O motorista do carro tinha 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da carreta tinha 59 anos, foi socorrido, mas faleceu no hospital de Floresta. A carga foi saqueada pela população. (G1)