Motoristas tapam buracos da PE-507, entre Moreilândia e Exu, no Sertão de PE

Motoristas de carros-pipas taparam buracos da PE-507 no último sábado (5), entre os municípios de Moreilândia e Exu, no Sertão Pernambucano. A ação teve início às 6h da manhã.

De acordo com os pipeiros, os caminhões atendem 78 localidades e os buracos atrasam a entrega da água. Entre as reivindicações do protesto da categoria está o pedido do material para que continuem fazendo o serviço e possam atender a população da região do Araripe que precisa da água.

Até a publicação desta matéria, o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco não se manifestou sobre o assunto. (G1)