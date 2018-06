Mototaxista acusado de matar jovem em Triunfo, é preso na cidade de Buíque

Foi preso no fim da tarde desta segunda-feira (18) na cidade de Buíque, localizado no Agreste pernambucano, o mototaxista Eduardo Florentino da Costa , 34. Ele estava foragido desde o dia 27 do mês de maio, quando cometeu o homicídio que vitimou o jovem prestador de serviço da Prefeitura Municipal de Triunfo, Fábio José de Souza Silva (filho de “Zezinho da Compesa” e “Neném) , lotado como porteiro na Unidade Mista Felinto Wanderley.

Após denúncias anônimas, a equipe da Polícia Civil da DP- Triunfo juntamente a Equipe malhas da lei da AIS 21- PC/PM, com apoio e policiais da 181° Circ. Triunfo-PE e de policiais da 157 Circ. Buíque, deram cumprimento ao mandado de prisão, após deslocamento a alguns municípios do interior da Paraíba e Pernambuco visando prender o autor do homicídio. O infrator foi encontrado em uma residência na Rua Graciliano Ramos. No momento da abordagem, ele portava um revólver cal.38 e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Buíque, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo .

O mototaxista foi transferido para a Delegacia Regional de Serra Talhada e deverá ser encaminhado ao presídio de Arcoverde para aguardar julgamento. Desde a última quarta-feira (14) a Justiça expediu o mandado de prisão relativo a dois homicídios cometidos por ele em Triunfo.

