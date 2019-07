Mototaxista é assassinado a tiros em Arcoverde

Na terça-feira (16) um mototaxista foi morto a tiros em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima sofreu uma tentativa de assalto e, em seguida, o suspeito atirou contra o mototaxista duas vezes.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito atirou no rosto e no braço da vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital. Após o crime, o suposto criminoso fugiu. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)