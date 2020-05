Mototaxista é detido após realizar corrida no bairro Borborema, em Serra Talhada

Um mototaxista foi detido em flagrante por policiais militares, no último sábado (23), após descumprir o decreto estadual que proíbe o funcionamento do serviço. O fato aconteceu na Rua do Sol, no bairro Borborema, em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi flagrado recebendo o capacete do passageiro e o pagamento da corrida.

Ainda de acordo com a PM, o mototaxista confessou que estava trabalhando de mototáxi.

O imputado foi conduzido juntamente com a motocicleta apreendida até a delegacia,e submetido a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).