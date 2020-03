Mototaxista é preso por tráfico de drogas em Salgueiro

No decorrer da operação de prevenção ao CVLI e CVP na noite dessa quinta-feira, 12, policiais militares do 8ᵒ BPM prenderam um mototaxista de 34 anos por tráfico de drogas. Ele foi abordado na Rua Monsenhor Ambrosino Leite, no bairro Bomba, em Salgueiro. Os policiais foram informados que um traficante estaria se deslocando ao Condomínio Mandacaru.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava em uma moto na companhia da namorada, que começou a xingá-lo e tentou agredi-lo. Depois, denunciou que ele tinha drogas em casa. Na residência os policiais encontraram 11 pedras de crack, uma trouxinha de maconha, uma balança de precisão, três aparelhos celulares, várias embalagens e R$ 6.057,05.

O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil local, sendo autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.

Via Blog Alvinho Patriota