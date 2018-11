Mototaxista é suspeito de atropelar criança de 8 anos em Serra Talhada

Uma criança de 8 anos foi vítima de um atropelamento no último domingo (25) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, um mototaxista é suspeito de cometer o crime.

Ainda segundo a PM, testemunhas informaram que o suspeito é conhecido por trabalhar perto do local do acidente.

A criança foi levada ao hospital da cidade e está em observação. A polícia realizou rondas para encontrar o suspeito, mas ele não foi localizado. (G1)