Mototaxista mata estudante de medicina e enterra corpo no quintal da casa

Gabriela Marcia dos Santos Meirelles, de 20 anos, foi morta com um tiro na cabeça na madrugada deste sábado (10), em Araguari. Após o crime, Jose Hamilton de Jesus, de 43 anos, enterrou o corpo dela no quintal da casa que estavam, no Bairro Vieno. Ao ser encontrado, o homem trocou tiros com a Polícia Militar (PM) e foi atingido por um disparo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Integração com a PM, a jovem, natural de São José dos Campos, cursava medicina no Uruguai e chegou a Uberlândia em março para juntar dinheiro. Ela e o homem haviam se encontrado em outras duas oportunidades. Nesta sexta-feira (9), ele a buscou e a levou para Araguari.

Antes de ser morta, a vítima enviou mensagens para uma amiga dizendo que estava com medo do autor, que contava a história de um homem que havia matado uma garota de programa. Ela chegou a compartilhar a localização dos dois e pediu à amiga que falasse com ela de uma em uma hora para saber como as coisas estavam.

Pouco depois da meia-noite, a jovem enviou a última mensagem, afirmando que tentaria dormir e que por volta das 7h entraria em contato para ir embora. No entanto, o pedido não foi feito.

Segundo a PM, os vizinhos da casa afirmaram terem ouvido um barulho, que possivelmente tenha sido de disparo. Na residência, foram encontradas uma enxada e uma pá sujas de terra. O corpo foi encontrado enterrado próximo ao canil no início da tarde.

A partir das investigações, o mototaxista foi localizado em uma casa no Bairro São Sebastião enquanto se preparava para fugir. Ele chegou a atirar contra os militares e foi atingido por um tiro, foi socorrido, mas não resistiu e morreu.

Com ele, a PM encontrou dois revólveres, 38 unidades de munição e canivetes. Também foram encontrados quase R$ 7 mil em espécie.

Ainda de acordo com a polícia, o autor cumpriu 12 anos de prisão pelo homicídio da esposa, em 2006, também em Araguari. À época, ele enterrou o corpo da vítima debaixo da cama do casal.

Valedoitaúnas/Informações G1