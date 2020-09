Mototaxistas são assassinados a tiros no bairro Santa Margarida, em Salgueiro

Dois mototaxistas foram assassinados na manhã dessa terça-feira (8) no município de Salgueiro, Sertão de Pernambuco. As vítimas foram mortas a tiros no bairro Santa Margarida. A Polícia Civil esteve no local do crime.

Segundo nota da Polícia Civil, o caso será investigado pela 193ª delegacia que se pronunciará ao final para não atrapalhar o andamento da investigação.

Nas redes sociais, o Sindicato dos Mototaxistas, Taxistas e do Transporte Alternativo de Passageiros do Sertão Central (Sindimott Sertão) lamentou o crime. confira a nota.

“Hoje, (08) de setembro de 2020, no período da manhã, recebemos a triste notícia que dois companheiros de sol (mototaxistas legalizados) foram atacados de forma impiedosa. O SINDIMOTT – Sindicato da categoria e todos os motoqueiros, prestamos solidariedade as famílias que tiveram seus entes queridos brutalmente atacados e também nos colocamos a disposição para dar apoio no que precisarem”.