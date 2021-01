Moura Dubeux lança campanha institucional e acredita em boom imobiliário em 2021

A Moura Dubeux, que no final de 2020 retomou lançamentos imobiliários em Natal, acaba de lançar uma campanha institucional nas cinco praças que atua: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Bahia e Alagoas. De acordo com Mariana Fantato, gerente de Marketing da MD, além de mostrar ao público a visão e valores da empresa, a campanha marca várias mudanças, tanto na nova marca da Moura Dubeux, que representa conceitos de solidez, inovação, arrojo, crescimento e confiança, como a nova fase da incorporadora, marcada pela retomada de novos projetos em todas as praças, desafios e da abertura de capital na bolsa de valores.

“Estamos reafirmando nossa aproximação com cada praça e dizendo que há 37 anos a Moura Dubeux não para e se reinventa, mesmo em momentos de crise. Está em nosso DNA esse desafio de fazer projetos ousados, diferentes, mas sempre personalizados, de acordo com as necessidades de cada região”, disse a gerente de Marketing.

A campanha foi produzida pela Match Comunicação, a produtora Fantastica Filmes e pode ser vista no vídeo acima.

EXPANSÃO

Atualmente são 20 projetos em andamento nos cinco estados de atuação no Nordeste. Só no ano de 2020, foram 10 lançamentos na região, somando 1.268 apartamentos, com VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 791,17 milhões.

“Vamos apostar forte e seguir acreditando que 2021 teremos o maior VGV da nossa história. Há expectativa de crescimento do país , a taxa de juros está baixa, o mercado tem crédito e o próprio estilo home office fez o brasileiro repensar sobre comodidade e querer melhorar seu apartamento, partir para um projeto mais adequado e funcional. Estamos com alta expectativa, a receptividade dos nossos projetos sempre foram excelentes e dos últimos 10 novos empreendimentos lançados, um esgotou em apenas 24 horas e os outros também foram sucesso de vendas” explicou Diego Villar, CEO da construtora.

OLHAR DAS DUNAS

Em Natal, a retomada de lançamentos não foi diferente e também agitou o mercado imobiliário potiguar, que recebeu mais uma vez o produto MD de braços abertos. O “Olhar das Dunas”, no bairro de Lagoa Nova, 25º empreendimento da construtora na cidade, possui uma torre única com 26 andares, vai ser erguido em uma área com mais de três mil metros quadrados e terá visão privilegiada para o Parque das Dunas. O empreendimento possui várias opções de plantas, unidades com dois ou três quartos, as áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas, além de uma estrutura de lazer moderna, que inclui diferenciais como piscina aquecida, espaços pet play e pet wash, além de “Guarda E-commerce”, entre outras inovações, como vaga para carregamento de carro elétrico.

“Pré-lançamos o empreendimento em 16 de dezembro, fizemos um meeting virtual com corretores na mesma noite e em poucos dias tivemos dezenas de reservas, várias negociações em curso e já 20 vendas efetuadas, mesmo sem o lançamento oficial. Isso mostra como a cidade estava com demanda reprimida e aguardando um empreendimento com o padrão de qualidade da MD. Acreditamos no crescimento imobiliário do Nordeste, temos a liderança na região e vamos continuar fortalecendo nossos investimentos no mercado imobiliário nos segmentos de médio e alto padrão”, destacou Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.

Para mais informações acessar: www.mouradubeux.com.br ou ligar para o 4020-3538.

Fonte: Portal Grande Ponto