Movimento Compre do Pequeno começa a ser desenvolvido em Serra Talhada

Através da Unidade do Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica, o Sebrae começou a articular em Serra Talhada mais uma edição do movimento Compre do Pequeno. O objetivo da iniciativa é incentivar os consumidores a fazer compras perto de casa, fortalecer a economia dos bairros e estimular o crescimento de pequenos negócios.

Desde o dia 24 de setembro, o consultor Ricardo Cantarelli está visitando pequenas empresas para dar orientação empresarial sobre planejamento e financeiro. Até o final de outubro, Ricardo visitará 120 empresas entre Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro.

O Sebrae vai realizar no dia 4 de outubro uma mesa redonda no auditório da Unidade de Serra Talhada, a partir das 19h, reunindo empresários da cidade para troca de experiências. As empresas participantes do movimento recebem kits de decoração.