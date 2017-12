MPF ajuíza medidas para garantir obras de adequação na barragem de Jucazinho

O Ministério Público Federal (MPF) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, ajuizou uma medida para que a Justiça Federal determine que o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e a União adotem as medidas necessárias para o início das obras de adequação da barragem de Jucazinho, localizada em Surubim, também no Agreste. O objetivo é evitar a possibilidade de rompimento da barragem em período de chuvas intensas, por conta de problemas estruturais existentes.

Dentre as questões que indicam a necessidade de readequação da barragem está o fato de a bacia de dissipação não ser capaz de sustentar a vazão de água do rio em período de cheia. Documentos revelam que a situação de risco da barragem já é conhecida pela diretoria-geral do Dnocs desde 2004, inclusive, com a demonstração de dados de engenheiros da própria autarquia.

No dia 1º de dezembro, o procurador da República Luiz Antônio Miranda de Amorim Silva, que acompanha o caso, convocou reunião de urgência para tratar das obras de adequação. Com base no que foi discutido no encontro, o MPF expediu ofício ao Ministério da Integração Nacional, para que fossem prestadas informações sobre os recursos necessários para as obras de readequação.

No entanto, conforme afirma o procurador da República, “a resposta não foi minimamente satisfatória e não apresenta garantia alguma de que a obra será realizada em curto espaço de tempo, nem implica a tomada de medidas imediatas, o que é exigível diante da potencial tragédia por fato já conhecido há longa data pelo Dnocs e pelo Ministério da Integração Nacional, a fragilidade na bacia de dissipação da Barragem de Jucazinho”.

Na reunião, o corpo técnico do Dnocs informou que, num cenário de rompimento da barragem, a cheia afetaria várias cidades próximas e se propagaria até o Recife. Para o MPF, a postura do Ministério da Integração Nacional, que alega a necessidade de novo pedido pelo Dnocs em 2018, não atende à delicadeza da situação e coloca em risco as famílias que vivem no local, além dos potenciais danos materiais ao ecossistema.

Pedidos O MPF requer que a Justiça determine que seja assegurada, até 8 de janeiro de 2018, a previsão orçamentária, no valor indicado pelo Dnocs, para que, no mínimo, sejam realizadas as adequações na bacia de dissipação e extravasores laterais da Barragem de Jucazinho, e assim possa ser aberto procedimento licitatório, que deverá ser iniciado, conforme o pedido, até 15 de janeiro de 2018. Também foi requerido que seja apresentado cronograma das obras.

O MPF requer, ainda, que seja aplicada multa diária, de 10% do valor da obra, em caso de descumprimento de possível decisão judicial.

Recomendação No ano passado, o MPF expediu recomendação em que apontou a necessidade que o Dnocs iniciasse as obras de recuperação e adequação da represa, além de apresentar plano de emergência da barragem, que deveria contemplar as ações a serem executadas pela autarquia em situações de risco de tragédias. Também foi estabelecido prazo para elaboração de cronograma de execução das medidas necessárias para recuperação e adequação da barragem.

Do G1