MPPE abre inscrições de estágio de nível médio com vagas para Serra Talhada

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriu inscrições esta semana para o “Programa de Estágio de Nível Médio”, com 120 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. São 20 oportunidades imediatas para o interior, sendo duas destinadas à 14ª Circunscrição Ministerial com sede em Serra Talhada, no turno da manhã.

Podem concorrer estudantes a partir de 16 anos, que estejam cursando em 2019 o primeiro, segundo ou terceiro ano do Ensino Médio regular em instituições de ensino conveniadas com o MPPE. As inscrições seguem até o dia 8 de fevereiro de 2019 por meio deste site.

A seleção será feita através de uma prova objetiva, contendo 10 questões de Português e 10 de atualidades. O teste está agendado para o dia 24 de fevereiro, das 9h às 11h, nas promotorias. Serão considerados aprovados aqueles que tirarem nota maior que cinco e não zerarem nenhuma das duas disciplinas.

Os jovens que assumirem as vagas receberão uma bolsa cujo valor é correspondente a 80% do salário mínimo, o que significa R$ 804, considerando o aumento previsto para 2019.