MPPE ajuíza ação para tentar reabrir agência do Banco do Brasil em Carnaíba

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ingressou com ação civil pública para obrigar o Banco do Brasil a reabrir e manter em funcionamento a agência de Carnaíba, que foi explodida por bandidos em 2 de fevereiro deste ano. O MPPE também requereu que o banco se abstenha de reduzir o serviço, transformando a agência em posto de atendimento.

Por e-mail, a assessoria do Banco do Brasil que aguarda a notificação oficial sobre a decisão para avaliar as medidas jurídicas pertinentes.