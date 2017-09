MPPE ingressa com ação de improbidade administrativa contra prefeito de Serra Talhada

O Ministério Público Estadual ingressou com uma ação civil de improbidade administrativa contra o prefeito de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, Luciano Duque, por desrespeito aos princípios da administração pública. A ação teve como base auditorias do Tribunal de Contas do Estado, que foram realizadas entre 2014 e 2015. O G1 procurou a prefeitura de Serra Talhada, mas não obteve resposta.