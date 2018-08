MPPE pede interdição do matadouro público de Calumbi, no Sertão de PE

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou a interdição do matadouro público de Calumbi, no Sertão, em caráter emergencial. De acordo com o MPPE, além de não possuir a estrutura necessária, o local não conta com funcionários que executem serviços essenciais, gerando sérios riscos à saúde da população.

A recomendação feita pelo MPPE à prefeitura municipal e à Secretaria de Saúde é realizar uma fiscalização contínua e eficaz para prevenir e reprimir a comercialização de carnes sem as condições necessárias. Além disto, um relatório com todas as providências adotadas deverá ser encaminhado ao órgão.

O promotor de Justiça Rafael Moreira Steinberger sugeriu ainda que a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) fiscalize a comercialização e transporte de todos os produtos de origem animal. O promotor pediu ainda que a recomendação seja encaminhada às emissoras da rádio local e fixada em prédios públicos e outros locais de grande circulação para conscientizar a população.

Do NE10