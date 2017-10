MPPE quer evitar preços abusivos do gás de cozinha em Serra Talhada

Foi expedida uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para que a prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, fiscalize e informe ao órgão ministerial sobre práticas abusivas em relação ao comércio de vendas de gás de cozinha.

A recomendação também pretende que os revendedores estabeleçam e fixem o preço de acordo com a livre concorrência. O MPPE foi informado que está ocorrendo, em Serra Talhada, uniformização nos preços do gás de cozinha por parte dos revendedores locais, os quais vêm comercializando o botijão de gás de 13 kg por R$ 75.

De acordo com o MPPE, à população deve fiscalizar e denunciar ao MPPE, à Polícia Militar ou à Delegacia de Polícia, a ocorrência de práticas abusivas contra o consumidor, enquanto que os revendedores devem estabelecer o preço do botijão de gás de 13kg de acordo com as regras de livre concorrência.