MPPE quer maior transparência com vacina da Covid-19 nas cidades do interior

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) incluiu várias Prefeituras do Sertão Pernambucano em uma lista de municípios em Pernambuco que devem prezar por uma maior transparência dos dados sobre a vacinação contra a Covid-19.

A recomendação do MPPE foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (01) e orienta que os Prefeitos e as Secretarias de Saúde disponibilizem informações sobre o plano de vacinação em um site específico ou aba específica de endereço eletrônico oficial na página da Prefeitura na internet.

De acordo com o MPPE, as informações que constarem nesses endereços devem ser claras e objetivas e conter todos os dados referentes ao Plano Nacional de Imunização, conforme previsto no artigo 14 da Medida Provisória 1026/2021. O portal também deverá conter informações relativas ao nome e grupo prioritário a que pertencem as pessoas já vacinadas, data da vacinação, número de lote da vacina aplicada e nome do responsável pela aplicação da vacina.

