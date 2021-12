MPPE realiza articulação para implementação de projetos no Sertão

Na última sexta-feira (29), tiveram início na Sede da 2 ª Circunscrição, em Petrolina, as tratativas para a implementação dos projetos Orelhão Digital e Consensus nas unidades locais do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

A promotora de Justiça e assessora técnica do Núcleo de Articulação Institucional (NAI), Fernanda Nóbrega, esteve presente para concluir os detalhes da instalação do projeto Orelhão Digital no local e possível expansão em órgãos do município.

O principal intuito da instalação é oferecer à população o acesso à internet e orientação adequada para a realização de consultas e de serviços em geral em sites de órgãos públicos.

Já o projeto Consensus, foi levado pela promotora de Justiça e assessora do Núcleo de Apoio à Gestão de Tecnologia e Inovação (NTI), Alice Morais, para ser apresentado aos membros e servidores da central de inquéritos de Petrolina.

A ferramenta digital utilizará a inteligência artificial como fator diferenciado e facilitador no auxílio ao promotor de Justiça, na triagem e análise dos inquéritos, para a realização de acordo de não persecução penal.

Tanto o Orelhão Digital como o Consensus são projetos do MPPE que já estão em andamento em outras circunscrições.

O objetivo é que eles sejam implementados em todos os municípios que demandem as resoluções que os programas atendem. Com informações do MPPE.

Do Nayn Neto