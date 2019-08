MPT identifica infrações durante inspeção em 28 mineradoras de gipsita do polo gesseiro de PE

O Ministério Público do Trabalho (MPT) encerrou nessa sexta-feira (23) uma força-tarefa no polo gesseiro de Pernambuco, que abrange os municípios de Araripina, Ipubi, Trindade e Ouricuri. A operação teve início no dia 19 de agosto e contou o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal.

O órgão inspecionou 28 mineradoras de gipsita da região. Segundo o MPT, três equipes verificaram os espaços de extração de gipsita durante três dias. Entre os problemas mais graves, em relação ao vínculo empregatício, foi encontrado o da terceirização de todos os funcionários em uma empresa em Ipubi, no Sertão do Araripe.

Entre as infrações cometidas também estão o não fornecimento de equipamento de proteção individual aos funcionários; a insuficiência na limpeza, expondo os empregados à poeira de gesso; e instalações elétricas em más condições. (G1)